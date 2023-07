Confermato il sequestro delle navi: collegamenti con le isole minori, Schifani convoca vertice urgente

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato un vertice urgente a Palazzo d’Orleans per affrontare la delicata situazione creatasi a seguito della decisione di Caronte&Tourist di cessare il contratto con la Regione per i collegamenti con le isole minori. Nonostante l’intenzione della compagnia di assicurare i servizi in regime di libero mercato, il sequestro di alcune navi della flotta ha spinto l’azienda a prendere questa decisione.

La riunione, alla quale partecipano anche l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il capo dell’Ufficio legislativo e legale Giovanni Bologna e il dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture, Salvo Lizzio, mira a individuare soluzioni immediate per evitare disagi sia ai turisti che ai residenti, specialmente durante la stagione estiva.

Il sindaco delle Isole Eolie, Riccardo Gullo, si è detto profondamente allarmato dalla situazione, definendola “il caos più totale”. Gullo ha sollevato dubbi riguardo alle cause che hanno portato a una situazione di monopolio per i collegamenti navali e veloci, sottolineando l’importanza che la Regione trovi soluzioni immediate per porre fine ai disagi subiti dalla popolazione.

La decisione di Caronte&Tourist di interrompere i collegamenti con le isole minori rappresenta un problema significativo per l’accessibilità e il turismo delle zone coinvolte. Le isole minori, nonché i visitatori che desiderano raggiungerle, rischiano di trovarsi in una posizione svantaggiata senza un adeguato trasporto marittimo.

Il sequestro delle navi della flotta di Caronte&Tourist ha sicuramente contribuito a questa decisione. L’istanza di riesame della misura di sequestro, presentata dalla compagnia, ha ottenuto un esito negativo, costringendo l’azienda ad adottare provvedimenti drastici.

Il presidente Schifani ha sottolineato l’importanza di vigilare affinché durante la stagione estiva non si verifichino disservizi che possano danneggiare il turismo e il benessere dei residenti. La Regione Siciliana si impegna a trovare soluzioni tempestive per affrontare questa situazione di emergenza.

È evidente che la cessazione dei collegamenti con le isole minori avrà un impatto significativo sulle comunità locali e sull’economia turistica. Pertanto, è fondamentale che il vertice urgente organizzato da Schifani dia luogo a soluzioni concrete e immediate per risolvere questa crisi.

La popolazione locale, così come i visitatori delle isole minori, si affidano alle autorità regionali per garantire la continuità dei servizi di trasporto marittimo. È essenziale che vengano adottate misure che assicurino un adeguato collegamento con queste zone, in modo da preservarne il patrimonio culturale, l’economia e il turismo.

Il vertice urgente rappresenta un’opportunità cruciale per affrontare le problematiche che hanno portato a questa situazione e per individuare soluzioni che soddisfino le esigenze di tutti gli interessati. La Regione Siciliana deve agire con urgenza e determinazione per ripristinare i collegamenti marittimi con le isole minori e assicurare che turisti e residenti non siano più costretti a subire disagi e interruzioni dei servizi di trasporto.

