Aeroporto di Catania riapre parzialmente dopo l’incendio; indagini sulle cause del rogo

Dopo l’incendio avvenuto domenica sera presso l’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania, lo scalo ha riaperto parzialmente ieri pomeriggio. La Società di Gestione Aeroporto Catania (Sac), in collaborazione con Enac ed Enav, ha comunicato che le condizioni tecniche hanno consentito il riavvio delle attività di volo, operando due arrivi l’ora dal terminal C. Sebbene il ritorno alla piena normalità sarà graduale, il ripristino delle operazioni è stato anticipato rispetto alle previsioni iniziali.

Le indagini sulla causa dell’incendio sono già in corso. La Procura di Catania ha aperto un fascicolo e i vigili del fuoco, supportati dalla polizia di Stato, hanno annunciato ulteriori e più approfonditi accertamenti tecnici per determinare se le cause scatenanti siano state di origine dolosa o accidentale. La Procura non esclude l’ipotesi di un rogo doloso, ma si attendono i risultati degli esami per stabilire con precisione l’origine dell’incendio.

In risposta all’incidente e per limitare i disagi ai passeggeri, Ita Airways sta operando sei voli aggiuntivi dedicati da Milano Linate e Roma Fiumicino all’aeroporto di Palermo. La compagnia sta anche valutando l’uso di aeromobili Airbus A330 con il supporto degli operatori di trasporto locali e regionali, al fine di garantire una mobilità adeguata tra Catania e Palermo.

La Commissione d’inchiesta istituita dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) sta lavorando per far luce sulle cause dell’incendio e per assicurare una pronta ripresa dell’operatività dello scalo. Nel frattempo, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha messo a disposizione le strutture amministrative regionali per agevolare il ripristino delle normali funzionalità dell’aeroporto di Catania.

I sindacati hanno espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza dei passeggeri e del personale e chiesto una completa chiarezza riguardo all’incidente. La Cgil di Catania e la Filt Cgil hanno sottolineato l’importanza di una collaborazione tra tutte le parti coinvolte per evitare futuri incidenti di questa gravità. La Ugl catanese ha auspicato che le indagini siano condotte tempestivamente e senza compromessi, per garantire la massima trasparenza e sicurezza nell’aeroporto.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it