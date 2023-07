Catania: MAGI (+Europa), interrogazione su aeroporto, fallimento politico

“Oggi abbiamo depositato un’interrogazione alla Camera dei Deputati per chiedere al Governo di fare luce sulle gravi disfunzioni e sulle mancate risposte in merito agli eventi avvenuti all’Aeroporto di Catania”, così in una nota Riccardo MAGI, Segretario di +Europa.

“In una settimana non abbiamo ricevuto alcuna data certa per la riapertura dell’Aeroporto. Questo rappresenta un cortocircuito infrastrutturale ma anche un fallimento politico di grande portata, in un settore nevralgico per l’economia e la mobilità della nostra regione. Un cortocircuito tutto politico a destra, dal momento che questo governo, con l’ex governatore Musumeci, ora Ministro, si schiera con il Ministro Urso contro l’attuale Governatore Schifani, ammettendo il suo fallimento sulla mancanza di programmazione e sulle gravi carenze dei programmi infrastrutturali”, dichiara Palmira Mancuso, esponente siciliana della Direzione Nazionale di +Europa.

“Come può un Aeroporto di tale importanza strategica essere lasciato in balia di una situazione così caotica e priva di soluzioni concrete? È impensabile che una infrastruttura vitale per il Sud Italia venga gestita in modo così approssimativo e negligente. +Europa chiede risposte chiare e immediate. Non si può giocare con il futuro del benessere economico della Sicilia”, conclude Magi.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it