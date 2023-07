Il Premio UBU Marco Cavalcoli protagonista dell’Horcynus Festival

La lettura teatrale del Premio UBU 2022 Marco Cavalcoli di “Tomorrow’s Parties”, tratta da uno spettacolo di Forced Entertainment, è fra i momenti più attesi della XXI edizione dell’Horcynus Festival.

La performance è in programma martedì 25 luglio alle 21.15 al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro e vedrà in scena, insieme a Cavalcoli, l’attrice Caterina Simonelli.

“Tomorrow’s Parties”, che ha la regia di Tim Etchells, è uno sguardo brillante, commovente e visionario, sul futuro. Una donna e un uomo, in uno spazio incorniciato solo da un festone di lampadine colorate, giocano ad avanzare ipotesi, dalle più verosimili alle più paradossali, sul futuro che attende il genere umano.

“Il meccanismo, per quanto semplicissimo, scatena ben presto un fuoco d’artificio di lucida, disincantata, intima, profonda, e a tratti amara, introspezione. Visioni utopiche e distopiche, scenari fantascientifici, incubi politici e fantasie assurde, che finiscono, a poco a poco, per disegnare un affresco straordinariamente ricco e preciso delle speranze e delle paure della nostra epoca”, spiega il premio UBU Cavalcoli.

Nel corso della serata di martedì sarà anche consegnato il Premio Horcynus Orca 2023 a Luca Fois, co-direttore del master in Design for Kids&Toys del Politecnico di Milano. Fois da tempo collabora con la Fondazione MeSSInA coordinando un “Collettivo Creativo” impegnato nell’immaginare giochi prodotti con nuovi materiali, in particolare bioplastiche non inquinanti create nell’ex polo artigianale di Roccavaldina, riconvertito dalla Fondazione in polo di ricerca e sviluppo.

Mercoledì 26 luglio alle 22.00, è in programma un altro importante appuntamento: il concerto diStefano “Cisco” Bellotti, co-fondatore dei Modena City Ramblers, che presenterà i brani del suo ultimo lavoro discografico, “Indiani e cowboy”. Saranno anche riproposti al pubblico dell’Horcynus Festival i grandi successi dello storico collettivo musicale.

Intanto prosegue la selezione di “Vedere la Musica”, che rappresenta la novità assoluta di quest’anno: un concorso nazionale di videoclip musicali che dialoga con il linguaggio principale del Festival, che è l’audiovisivo. Una iniziativa unica del genere in Sicilia, che si avvale della presidenza della giuria di Carlo Massarini, storico presentatore e innovatore della RAI, affiancato da Christian Bisceglia, Maurizio Gugliotta e Carmelo Guglielmino.

Su oltre 40 lavori provenienti da tutta Italia, sono stati scelti i 5 finalisti, che sono: Babele, Aurora D’Amico, Adriano Modica, Novo e Yaraka. Nella serata di giovedì 3 agosto sarà annunciato l’artista vincitore di “Vedere la Musica”.

Tutti gli eventi del Festival sono a ingresso gratuito e una delle novità di quest’anno è rappresentata dalla collaborazione fra la Fondazione Horcynus Orca e la Fondazione MeSSInA con l’Azienda Trasporti della Città dello Stretto: gli spettatori che assisteranno agli spettacoli in programma all’Horcynus Festival, potranno prenotare un posto auto riservato e gratuito al parcheggio Torri Morandi di via Pozzo Giudeo, fino ad esaurimento posti.

Basterà chiamare il numero 090 9032759 dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.

