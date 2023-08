Sette feriti in un violento scontro frontale a Sant’Agata Militello: due in gravi condizioni

Un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità di Sant’Agata Militello la sera del 7 agosto. Sette persone sono rimaste ferite, due delle quali in condizioni gravi, in un terribile scontro tra un’Audi A4 e una BMW sulla statale 113, nei pressi dell’incrocio con la bretella della A20 all’uscita del centro abitato.

Secondo le prime informazioni, l’Audi A4, diretta verso Sant’Agata e guidata da un uomo con a bordo sua figlia adolescente, si è scontrata frontalmente con una BMW condotta da una donna di Acquedolci, con a bordo altri quattro giovani. L’impatto è stato tale che la BMW ha sfondato il guardrail e terminato la sua corsa diversi metri più in basso sul terreno sottostante, lasciandola semi distrutta.

I soccorsi sono giunti immediatamente sul luogo dell’incidente. I servizi di emergenza, tra cui polizia, carabinieri, vigili del fuoco e il personale medico del 118 con diverse ambulanze, hanno lavorato intensamente per prestare i primi soccorsi e stabilizzare le condizioni dei feriti. Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Sant’Agata Militello per ulteriori cure.

L’incidente ha avuto luogo all’ingresso dell’autostrada a Messina, causando notevoli disagi alla circolazione. Le forze dell’ordine hanno istituito delle deviazioni temporanee mentre gli investigatori lavoravano sulla scena per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’indagine è tuttora in corso, con gli investigatori impegnati a determinare la causa precisa dell’incidente e a verificare se vi siano eventuali responsabilità. In queste ore, la comunità di Sant’Agata Militello è scossa e si stringe attorno alle vittime e alle loro famiglie, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute dei feriti.

