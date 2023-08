Market della droga in una casa a Messina: arrestato 26enne

Nella giornata di ieri, 8 agosto, un’importante operazione antidroga ha portato all’arresto di un 26enne già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato arrestato dalla Stazione dei Carabinieri di Messina Gazzi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz, condotto dalla Compagnia di Messina Sud, rientra in un quadro di attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alle zone di maggiore affluenza dei giovani, specie durante la cosiddetta “movida estiva”. I militari, infatti, avevano notato movimenti sospetti di giovani noti come assuntori di droghe nei pressi dell’abitazione del 26enne. Questo ha innescato il sospetto che l’abitazione potesse fungere da deposito per la droga.

Una volta effettuata una perquisizione domiciliare, le forze dell’ordine hanno scoperto un vero e proprio market della droga. Nascosti in due valigie, nella camera da letto del giovane, sono stati rinvenuti oltre 1,7 kg di marijuana suddivisa in 9 involucri e circa 800 grammi di hashish. Oltre alla droga, è stato sequestrato anche un bilancino di precisione e la somma di 720 euro, ritenuta frutto dell’illecita attività.

Analisi tecniche effettuate dai Carabinieri del RIS di Messina hanno confermato la portata della scoperta: dalla quantità di droga sequestrata sarebbe stato possibile produrre oltre 11.000 dosi di marijuana e circa 7.000 dosi di hashish, pronte per essere immesse nelle piazze di spaccio messinesi.

Il 26enne è stato arrestato e, al termine delle procedure standard, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

