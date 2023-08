Degrado a Cristo Re. Appello urgente del consigliere Gioveni (foto gallery)

Le condizioni attuali del celebre belvedere di Cristo Re, che dovrebbe rappresentare uno dei gioielli panoramici della città di Messina, sono state fortemente criticate da Libero Gioveni, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia.

In un duro comunicato, Gioveni ha sottolineato l’inaccettabile stato igienico e strutturale del luogo, rimarcando il contrasto evidente tra l’aspirazione turistica della città e il degrado evidente di questa importante attrazione.

Presentando un mini dossier fotografico che documenta l’attuale degrado del belvedere, Gioveni ha denunciato il deterioramento in atto in uno dei luoghi più affascinanti e panoramicamente suggestivi di Messina, frequentato da turisti e cittadini in cerca di spettacolari vedute della città e del mare.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha dichiarato che oltre alle azioni irresponsabili di alcuni incivili che contribuiscono al degrado del luogo, è fondamentale sottolineare anche la mancanza di attenzione da parte delle autorità comunali nell’assicurare il mantenimento e la pulizia di questa importante area.

Tra le criticità evidenziate da Gioveni, spiccano la carenza di interventi di pulizia e cura del verde circostante, ma ancor più preoccupante è il segnalato stato di degrado strutturale del muro e degli arredi del belvedere. Inoltre, la presenza di scritte vandaliche che deturpano l’ambiente dimostra il mancato controllo e la mancanza di sicurezza.

Concludendo il suo intervento, Gioveni ha lanciato un appello urgente all’assessorato competente affinché intervenga tempestivamente per ripristinare il belvedere di Cristo Re in modo decoroso e sicuro. La situazione si rivela ancor più critica in un periodo di significativa affluenza turistica, in cui l’immagine della città gioca un ruolo fondamentale nell’attrarre visitatori e promuovere il turismo locale.

Questo allarme, sollevato da un rappresentante delle istituzioni, sottolinea la necessità di una maggiore vigilanza e investimenti da parte delle autorità locali per garantire la fruizione e la valorizzazione di un simbolo così importante per Messina.

