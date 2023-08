“La Vara di Messina una storia di fede lunga 500 anni”: domani la Processione edizione 2023. Il programma aggiornato

Messina, 14 agosto 2023 – Il programma di eventi dell’Agosto Messinese, organizzato dall’Amministrazione comunale per celebrare la Madonna Assunta, prosegue con fervore. In vista della tradizionale Processione della Vara l’agenda prevede una serie di appuntamenti significativi. Qui invece le info sulla viabilità e i consigli per chi vuole assistere alla Processione. Ecco il dettaglio delle iniziative:

Lunedì 14 agosto:

10:00 – 12:00 e 17:00 – 19:00: Mostra “Vara e Giganti” presso il Palacultura. Un’esposizione a cura dell’Associazione Amici del Museo “Franz Riccobono” che racconta la storia e il significato della Vara.

18:30: Cerimonia di premiazione dei concorsi "Balconi Addobbati in onore della Vara di Maria Assunta" e "La Vara di Messina" presso Palazzo Zanca.

19:00: Partenza del Cero Storico e del Cero di S. Maria della Lettera da Palazzo Zanca verso Piazza Castronovo.

19:45: Recita del Santo Rosario a Piazza Castronovo.

20:30: Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Giovanni Accolla ai piedi della Vara.

21:30: "Cunti mediterranei" con il "cuntastorie" Gaspare Balsamo presso Piazza Unione Europea, a cura del Centro culturale Mobilità delle Arti.

22:15: Passeggiata dei Giganti e del Cammello con partenza da Piazza Unione Europea e percorso fino a Viale Giostra.

Martedì 15 agosto:

7:00: Stendimento delle corde e legatura della Vara.

9:00: Sparo di 21 colpi di cannone a salve da Forte San Salvatore.

11:00: Solenne Pontificale presieduto dall'Arcivescovo Monsignor Giovanni Accolla presso la Basilica Cattedrale.

11:00 – 17:00: Annullo speciale sulla cartolina raffigurante la Nave Ammiraglia di MSC World Europa accanto alla Vara, a Largo Minutoli.

17:30: Recitazione del Santo Rosario a Piazza Castronovo, a seguire, ai piedi della Vara il mezzosoprano Samantha Accetta intonerà l'Ave Maria di Schubert.

18.15 Benedizione delle corde.

19:00: Partenza ufficiale della Vara da Piazza Castronovo, accompagnata da spari di batteria e lancio di bigliettini. Lungo il percorso della Processione saranno eseguiti lo sparo di "salve a giorno" al momento della fermata della machina votiva davanti alla Prefettura, a piazza Unione Europea ed a piazza Duomo, dove la Vara concluderà la sua corsa con il saluto e la benedizione dell'Arcivescovo.

23:00: Spettacolo pirotecnico dalla Madonnina del Porto, a cura della ditta "Pirolandia," offerto dal Gruppo Caronte&Tourist.

Questi eventi, intrisi di tradizione e devozione, rappresentano un’opportunità unica per i cittadini e i visitatori di Messina di partecipare a una celebrazione unica e coinvolgente. La Processione della Vara, in particolare, si configura come un momento di forte significato religioso e culturale che esprime l’identità profonda della comunità messinese.

