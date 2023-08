Barcellona P.G.: “fuoco amico” dei consiglieri di Forza Italia, “l’Assessore Coppolino va rimosso per incompatibilità”

La questione riguardante l’Assessore Coppolino continua a scuotere il Comune di Barcellona P.G., ponendo in luce alcune incongruenze e possibili negligenze amministrative.

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia nel Comune di Barcellona P.G. sta mettendo sotto la lente d’ingrandimento una questione delicata che riguarda direttamente l’Assessore Coppolino, membro della giunta in quota forzista. I mancati pagamenti di tributi locali, inizialmente sollevati nel febbraio scorso, sono tornati prepotentemente alla ribalta e sollevano serie preoccupazioni sulla sua posizione all’interno della Giunta. Forza Italia si domanda apertamente: è possibile per una persona con debiti certi e esigibili, evidenziati anche da cartelle esattoriali pendenti, mantenere un ruolo di rilievo nella pubblica amministrazione?

Ecco cosa scrivono i consiglieri in un documento:

“Avevamo già evidenziato, nel febbraio scorso, la manifesta incompatibilità dell’Assessore Coppolino per mancati pagamenti pregressi di tributi locali, e oggi a distanza di mesi, apprendiamo che se da una parte l’interessato ha provveduto a pagare una quota del dovuto , successivamente al suo insediamento (13.02.23.) , dall’altra rimane ancora moroso nei confronti del Comune di Barcellona P.G. ricoprendo ciò nonostante un ruolo in Giunta.

Appare più che inverosimile , che nonostante le varie interrogazioni presentate sulla questione, chi di competenza non abbia provveduto a sollevare la condizione d’incompatibilità in cui versa il Coppolino, a cui ricordiamo, sono anche state notificate dall’agente della riscossione diverse cartelle esattoriale .

Risulta altresì evidente che nella vicenda vi siano, inoltre, profili di natura diversa in considerazione di quanto lo stesso Assessore ha autocertificato in sede di giuramento e di nomina , sia nel mese di novembre 2022 che a riconferma nel gennaio 2023, dichiarando di non versare in alcuna condizione d’incompatibilità nei confronti dell’Ente Comune.