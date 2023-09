Serie C: Messina strappa un prezioso pareggio al Cerignola all’ultimo respiro

In Serie C, il Messina ha ottenuto un pareggio d’oro sul terreno del Cerignola, riuscendo a pareggiare 2-2 grazie ad un gol su punizione nei minuti di recupero. La gara, svoltasi in terra pugliese, ha visto i siciliani mostrare grande determinazione e carattere, riuscendo a recuperare un risultato che sembrava sfavorevole.

Il Messina, nonostante l’assenza di Manetta, Franco e Ragusa, ha dimostrato una grande grinta, presentandosi con un attacco veloce e dinamico, privo di veri e propri punti di riferimento. Ad aprire le marcature è stato Tropea, che ha portato in vantaggio i visitatori, dando una scossa agli avversari. Ma il Cerignola non si è dato per vinto: una doppietta di Malcore ha ribaltato la situazione, portando in vantaggio i padroni di casa e complicando le cose per il Messina.

Tuttavia, il finale ha riservato sorprese. In superiorità numerica, l’Acr Messina non ha mollato e ha continuato a premere sull’acceleratore. Il momento decisivo è arrivato grazie a Firenze, che, con una punizione magistralmente battuta (guadagnata grazie ad un fallo su Plescia), ha trovato la via del gol, regalando al Messina un pareggio in extremis e facendo esplodere di gioia il settore ospite.

Il pareggio esterno all’esordio è sicuramente un segnale positivo per il Messina, una squadra che ha dimostrato di avere carattere e determinazione. Questo risultato potrebbe dare fiducia e slancio ai siciliani per il proseguimento del campionato. Per il Cerignola, invece, c’è l’amarezza per non aver capitalizzato un vantaggio che sembrava sicuro, ma la consapevolezza di aver giocato una buona partita contro un avversario ostico. La Serie C promette già grandi emozioni. (Antonio Impallomeni)

AUDACE CERIGNOLA-MESSINA 2-2

MARCATORI: 27’ Tropea (M), 30’ pt e 4’ st Malcore (AC), 47’ st Firenze (M).

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1): Trezza 6; Russo 6.5, Martinelli 6.5, Ligi 6.5, Tentardini 6; Tascone 7, Capomaggio 6 (40’ st Bianco sv), Ruggiero 6 (11’ st Leonetti 5), D’Ausilio 7 (11’ st Ghisolfi 6), D’Andrea 6 (24’ st Sosa 6), Malcore 7 (40’ st Neglia sv). A disp.: Krapikas, Fares, Allegrini, Coccia, Prati, De Luca, Carnevale. All. Tisci 7.

MESSINA (4-3-3): Fumagalli 6; Lia 5.5, Polito 5.5, Pacciardi 5.5, Tropea 6.5; Scafetta 6.5 (25’ st Ortisi 5.5), Giunta 6, Frisenna 5.5 (17’ st Firenze 6.5); Zunno 6, Emmausso 5.5 (17’ st Plescia sv), Cavallo 5.5 (38’ st Luciani sv). A disp.: De Matteis, Ferrara, Salvo. All. Modica 6.5.

ARBITRO: Gauzolino (Torino) 6. Guardalinee: Spataro-Marchese. Quarto ufficiale: Aldi.

NOTE: presenti 2685 spettatori, di cui 150 ospiti. Espulso: al 42’ st Leonetti (AC) per gioco falloso. Ammoniti: Capomaggio, Ruggiero (AC); Scafetta, Pacciardi (M). Angoli: 5-2. Recuperi: 2’ pt, 5’ st.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it