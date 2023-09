Antonio De Luca (M5S). “Maggioranza e governo latitanti in Aula”

“Finché non si spartiranno le poltrone più importanti della sanità siciliana, in aula sarà il deserto. I deputati della maggioranza non voteranno nulla di veramente importante finché non saranno decisi i nomi di chi governerà le Asp e le aziende sanitarie siciliane”.

Lo ha detto oggi in aula il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca, commentando la totale assenza a sala d’Ercole del governo e di quasi tutti i deputati della maggioranza.

“Se non fosse stato per le opposizioni – dice Antonio De Luca – oggi a sala d’Ercole ci sarebbe stato il deserto. Domani ci sarà la conferenza dei capigruppo per decidere il calendario dei lavori? Servirà a poco, è facile prevedere infatti che la situazione non cambierà fin quando non arriverà la fumata bianca sulle nomine della sanità. Quello che interessa ai partiti che sostengono Schifani è spartirsi le posizioni di potere. Se la Sicilia intanto va a rotoli poco importa. E dire che le tematiche urgenti da discutere non mancano, specie dopo il lungo stop della pausa estiva, ma questo evidentemente è solo un problema dei siciliani e non di chi li governa”

