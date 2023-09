Ex Alunni del Liceo Archimede: incontro emozionante a 50 Anni dal Diploma

Con l’avvio del nuovo anno scolastico e gli studenti che stanno per tornare nelle aule, le memorie del passato rifioriscono con un vigore rinnovato. Gli ex alunni di diverse generazioni si stanno riunendo, celebrando il tempo trascorso tra i banchi e i legami che hanno resistito alla prova del tempo.

Una di queste celebrazioni riguarda gli ex studenti della V°A, anno scolastico 1972/73, del Liceo Archimede. A 50 anni dal loro diploma, questi ex compagni di classe si sono ritrovati in un rinomato locale, con una vista mozzafiato sullo Stretto di Messina, per rivivere i ricordi e condividere le storie dei loro percorsi di vita.

Tra coloro che hanno risposto all’appello, presenti in carne e ossa, c’erano: Amato Maria, Ardizzone Bartolo, Artesi Salvatore, Baluce Silvana, Borgia Alberto, Calabrò Giovanni, Chillè Mattia, Cocuzza Giuseppa, Dattola Arturo, De Luca Rosanna, Denaro Elisabetta, Di Cara Franco, Di Stefano Santina, D’Urso Giovanna, Frisone Lelio, Gogna Ezio, Ingrassia Nuccio, Lembo Sara, Lo Faro Gianfranco, Munaò Silvana, Recupero Franca, Scivolato Mirella, Zodda Sandro e Zuccalà Giovanni. In un mondo sempre più interconnesso, anche quelli che non hanno potuto partecipare di persona sono stati presenti grazie alla magia della tecnologia, garantendo che la serata fosse completa.

La reunion ha offerto l’opportunità non solo di rivivere i giorni d’oro del liceo, ma anche di scambiarsi racconti e esperienze professionali, riflettendo sulle sfide, i successi e le avventure della vita.

La serata, ricca di emozioni, nostalgia e condivisione, ha riaffermato l’importanza degli anni formativi e dei legami che si formano durante quel periodo. Anche dopo mezzo secolo, la camaraderia e l’amicizia tra questi ex alunni del Liceo Archimede sono chiaramente intatte. E mentre guardavano indietro ai bei vecchi tempi, hanno anche guardato avanti, sperando in ulteriori opportunità di ritrovo nel futuro.

