Il commissario dell’ASP Messina Bernardo Alagna, coinvolto nell’inchiesta dalla Procura di Messina che lo accusa di corruzione, si è dimesso dall’incarico presso l’azienda sanitaria messinese.

Il funzionario, che non rilascia dichiarazioni, domani si presenterà davanti al Gip Ornella Pastore per l’interrogatorio previsto dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati insieme a quattro medici accusati di truffa per la gestione degli orari di servizio durante l’emergenza Covid-19.

