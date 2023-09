Avvio dell’Anno Scolastico 2023-2024 a Messina: il Sindaco Basile lo inaugura negli istituti “di frontiera”

La città di Messina ha dato il benvenuto al nuovo anno scolastico con una speciale cerimonia inaugurale che ha avuto per protagonisti l’Istituto Superiore G. Minutoli e l’Istituto Comprensivo Albino Luciani. Il sindaco Federico Basile, insieme a una rappresentanza istituzionale, ha fatto visita a queste due scuole per celebrare l’avvio delle lezioni.

Definite “scuole di frontiera” dal provveditore Stello Vadalà, questi istituti rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la comunità educativa messinese. La loro scelta per l’inaugurazione dell’anno scolastico sottolinea l’importanza e il valore che rivestono nel panorama educativo cittadino.

Accanto al sindaco Federico Basile, erano presenti numerose figure di spicco dell’amministrazione locale e provinciale, tra cui la prefetta Cosima Di Stani e il questore Gabriella Ioppolo. Un’occasione importante per ribadire il sostegno delle istituzioni al mondo della scuola e sottolineare l’importanza dell’educazione come pilastro fondamentale della società.

Durante la cerimonia, il Sindaco Basile ha portato i suoi saluti e quelli dell’Amministrazione comunale, evidenziando l’importanza della formazione e del percorso di crescita che gli studenti stanno intraprendendo. “Ho sottolineato l’importanza della socialità e del gusto di imparare per la vita”, ha dichiarato il primo cittadino, “ciò che studierete non sarà solo bello e utile, ma necessario per diventare protagonisti del futuro nel rispetto sempre delle regole ma soprattutto rispettosi del bene comune”.

Con l’apertura dell’anno scolastico presso queste “scuole di frontiera”, Messina ha dato un messaggio forte: l’importanza dell’istruzione, della formazione e della crescita dei giovani per costruire un futuro migliore per tutta la comunità.

