Il unerale di Nino Donato: a Ganzirri l’Addio di una comunità a un giovane marittimo

Ganzirri ha pianto la prematura scomparsa di Nino Donato, il marittimo di appena 29 anni vittima di un tragico incidente sul lavoro a Salerno. Il borgo marinaro, ha visto crescere il giovane marittimo, e la Chiesta di San Nicola, traboccava di commozione e dolore.

“Anche il BUON DIO ha versato le sue lacrime, attraverso una leggera pioggia – ha scritto sui social il sindacalista Marcello Puglisi – per poi smettere dandoci la possibilità di accompagnarti in corteo con il suono della sirena della TELEPASS – la stessa nave che ti ha “RIPORTATO” a casa. Da ora in poi sarai accolto nel suo REGNO e la tua “navigazione” continuerà in acque Sicure – al tuo fianco avrai un Marinaio fidatissimo (Papà PIETRO), un Comandante di Lunga Esperienza (lo zio PIPPO), un’abile Motorista (lo zio CICCINO) e un Super Esperto di “corrente” (Nonno NINO – il RE delle ARAGOSTE).

R.I.P. e veglia sulla Mamma e su Angela.”

Si perchè la famiglia del giovane marittimo ha una storia di generazioni legate al mare, e ancor prima dell’inizio della cerimonia, la chiesa era gremita di persone che desideravano rendere omaggio a Nino e offrire il proprio sostegno alla sua famiglia. Tra i presenti c’erano amici, ex studenti dell’Istituto Nautico Caio Duilio, colleghi di lavoro e anche il sindaco Federico Basile, oltre ai vertici di Caronte&Tourist Franza e Matacena.

Nel corso dell’omelia, monsignor Gaetano Tripodo ha voluto sottolineare l’amore profondo di Nino per il suo lavoro e il suo desiderio di progredire: “Ci sono tanti morti sul posto di lavoro, quel lavoro che è dignità, realizzazione, che consente una vita dignitosa. Nino con tanta forza e gioia amava il suo lavoro, voleva progredire e raggiungere mete sempre più alte”. Ha dipinto un ritratto di un giovane affabile, con un forte attaccamento alla famiglia, mettendo in evidenza la sua dedizione particolare verso la madre e la sorella, soprattutto dopo la perdita del padre. “Nino”, ha affermato, “sicuramente si è distinto nel lavoro ma soprattutto gli obiettivi li ha raggiunti nella vita familiare con l’attaccamento alla madre e alla sorella sopratutto dopo la perdita del padre”.

L’atmosfera nella chiesa era palpabile: un dolore profondo ma composto, un senso di perdita collettiva per un giovane che aveva ancora tanto da dare. Al termine della cerimonia, i messaggi della sorella, della fidanzata e degli amici di Nino sono stati letti, tra l’inevitabile commozione. Un lungo applauso ha risonato nella chiesa e, al momento dell’uscita del feretro, palloncini bianchi sono stati liberati nel cielo, mentre le sirene delle navi suonavano in lontananza, in segno di rispetto e omaggio.

Nino Donato, secondo ufficiale della Cartour Delta, è stato tragicamente travolto da un trattore mentre effettuava una manovra sul molo 26. Un altro giovane ufficiale è rimasto gravemente ferito nello stesso incidente.

