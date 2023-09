Aboubakar Soumahoro a Giorgia Meloni, “sui migranti si faccia aiutare”

“Ai cosiddetti patrioti al Governo del Paese dico che non è più tempo di fare propaganda sulla pelle degli immigrati per racimolare qualche punto in più nei sondaggi. La Presidente Meloni prenda dunque atto del fallimento delle sue politiche propagandistiche e convochi immediatamente un tavolo di confronto composto da esperti in materia di immigrazione, rappresentanze dei Paesi africani maggiormente interessati, afrodiscendenti e comunità di immigrati”, lo dichiara Aboubakar Soumahoro, deputato e attivista per i diritti umani.

“E’ necessario affrontare senza demagogia e con lungimiranza la gestione dei flussi migratori che, in questi mesi, si sono intensificati, mettendo al primo posto la tutela dei diritti umani che vuol dire non solo salvataggi in mare, ma anche un accoglienza dignitosa. Cosa che in questi mesi è vergognosamente mancata a Lampedusa. Oggi non possiamo permetterci di aprire uno scontro politico sulla pelle di bambini, donne e uomini. Serve pragmatismo e senso di responsabilità se vogliamo veramente governare i processi migratori”, conclude il parlamentare.

Aboubakar Soumahoro, oggi deputato nel gruppo misto, è andato a Lampedusa «per un’ispezione parlamentare». È una delle sue prime riapparizioni pubbliche dopo la burrasca mediatica e giudiziaria che lo ha colpito.

