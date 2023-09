Il tenente colonnello Fratini al Comando del Ris di Messina, ha indagato sul delitto Cogne

Il Tenente Colonnello Paolo Fratini, esperto delle Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri, ha assunto il comando del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RIS) di Messina a partire dal 18 settembre, subentrando al Colonnello Davide Zavattaro.

Con una laurea in Fisica ottenuta presso l’Università degli Studi di Perugia, Fratini ha una lunga esperienza in indagini balistiche e nella ricostruzione delle dinamiche delittuose. Ha partecipato a importanti indagini, tra cui il delitto di Cogne (2002), l’omicidio Biagi (2002), l’omicidio Melania Rea (2011), il sequestro di Silvia Romano in Kenya (2019) e l’omicidio dell’Ambasciatore Attanasio e del Carabiniere Iacovacci nella RDC (2021).

Ha anche offerto il suo contributo specialistico a Commissioni parlamentari d’inchiesta. Nel corso degli anni, ha rappresentato il Raggruppamento CC Investigazioni Scientifiche presso l’European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) e ha svolto attività di docenza. Inoltre, ha partecipato a programmi di formazione all’estero nel campo del controterrorismo.