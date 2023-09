Successo Internazionale per il Messina Table Soccer: Riccardo e Cesare Natoli tra i protagonisti dei Campionati Europei

Il calcio da tavolo vede l’Italia, e in particolare la scuola calciotavolistica peloritana, celebrare nuovi successi a livello continentale. Il weekend appena trascorso a Gibilterra ha infatti testimoniato l’eccellenza di due dei suoi membri più rappresentativi: Riccardo Natoli e Cesare Natoli, entrambi tesserati del club giallorosso Messina Table Soccer.

Riccardo Natoli, talento emergente, ha brillato conquistando la medaglia di bronzo nella categoria individuale under 20 e successivamente ha guidato la sua squadra alla vittoria del titolo europeo, superando in finale la nazionale belga. Queste prestazioni confermano l’ascesa del giovane calciotavolista, che porta avanti con passione e dedizione la tradizione del suo club.

Parallelamente, Cesare Natoli, figura emblematica del panorama calciotavolistico italiano, ha rivestito il ruolo di coach e capitano non giocatore per la nazionale Under 16. Sotto la sua esperta guida, la squadra ha ottenuto l’ambito titolo continentale, anche in questo caso prevalendo sulla nazionale belga.

Il Messina Table Soccer ha dimostrato, ancora una volta, di essere tra le realtà più solide e competitive sia a livello nazionale che internazionale. Ma i successi e le sfide per il club giallorosso non finiscono qui.

Infatti, dopo l’emozionante promozione dello scorso anno, il club si prepara con entusiasmo per l’imminente campionato di Serie B. Gli appassionati potranno seguire le loro gesta il 7 e 8 ottobre prossimi a San Benedetto del Tronto, dove la squadra promette di dare spettacolo e di confermare il suo valore.

Ulteriore motivo d’orgoglio per il Messina Table Soccer è l’assegnazione, per la prossima stagione, dell’organizzazione del prestigioso Grand Prix of Italy. L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice del Capo Peloro Resort, confermando la centralità del club nel panorama calciotavolistico italiano.

Con tali successi e progetti futuri, il Messina Table Soccer conferma la sua posizione di leader nel mondo del calcio da tavolo, rappresentando con onore e passione la tradizione sportiva italiana sul palcoscenico europeo e mondiale.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it