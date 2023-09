Tentata estorsione al Teatro Mandanici: due arrestati a Barcellona Pozzo di Gotto

Nella giornata di ieri, una mossa congiunta tra i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e la locale Procura della Repubblica ha portato all’arresto domiciliare di due cittadini barcellonesi, gravemente indiziati di tentata estorsione in concorso. Questa decisione è stata conseguenza di un’indagine accelerata basata su denunce di estorsione riguardo alla gestione del noto Teatro Mandanici.

I due individui, un dipendente comunale di 63 anni e un imprenditore di 59 anni, sono ora sottoposti a sorveglianza mediante braccialetto elettronico. Il fulcro delle indagini era una segnalazione da parte di una direttrice di scuola di danza, che ha lamentato comportamenti estorsivi da parte dei due indagati in merito alle prenotazioni del Teatro Mandanici per saggi di fine anno.

Secondo le informazioni reperite, i due indagati avrebbero preteso il pagamento di una cauzione di circa 500 euro dalla direttrice, presentandola come costo per le prestazioni logistiche dell’imprenditore. Non solo questo, ma avrebbero anche minacciato che, in assenza del pagamento, l’evento di fine anno della scuola di danza non si sarebbe svolto, andando anche oltre, intimorendo la vittima con presunte connessioni malavitose. La direttrice, nonostante il timore, ha avuto il coraggio di segnalare la situazione alle forze dell’ordine.

La gravità degli indizi ha portato il G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto a emettere l’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari. Questo caso evidenzia l’impegno della Procura della Repubblica di Barcellona nella lotta ai reati della pubblica amministrazione e, più in generale, a quelli che si verificano nelle amministrazioni pubbliche. Recentemente, la Procura ha anche firmato un accordo con l’ANAC per combattere la corruttela e altri illeciti nelle amministrazioni del bene pubblico.

La vicenda è un monito importante sulla necessità di trasparenza e integrità nell’ambito della gestione delle risorse e degli spazi pubblici, e sottolinea il costante impegno delle forze dell’ordine e della giustizia nella protezione dei diritti dei cittadini.

