Commemorato il 38° Anniversario della Morte del Carabiniere Pantaleo Mario LA SPADA

Ieri mattina, in via Roma a Barcellona Pozzo di Gotto, è stata celebrata la commemorazione del 38° anniversario della morte del Carabiniere Pantaleo Mario LA SPADA, Medaglia d’Argento al Valor Civile “alla memoria”.

La cerimonia di commemorazione è stata caratterizzata dalla deposizione di una corona presso il luogo simbolo dell’eroismo del Carabiniere. La partecipazione è stata numerosa, con la presenza di familiari del decorato, Autorità locali militari, civili e religiose, nonché una rappresentanza dell’Arma in servizio e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo della Sezione di Barcellona Pozzo di Gotto e delle zone circostanti.

Il tragico evento si verificò il 24 settembre 1985, quando il 27enne Carabiniere Pantaleo Mario LA SPADA, in servizio di pattuglia automontata, appresa la notizia di una rapina in corso in una gioielleria del centro abitato, si precipitò sul posto. Con ferma determinazione e sereno sprezzo del pericolo, affrontò armi in pugno i malviventi, ma purtroppo fu colpito a morte da due colpi di fucile, sparati a tradimento da un complice rimasto all’esterno.

Il coraggioso Carabiniere lasciò la moglie e un figlio di appena un anno. La cerimonia di ieri è servito a ricordare il suo sacrificio e a onorare il suo impegno nel preservare la sicurezza della comunità. La Medaglia d’Argento al Valor Civile conferita “alla memoria” testimonia il suo coraggio e la dedizione al servizio. La comunità di Barcellona Pozzo di Gotto continua a onorare e a mantenere viva la memoria del Carabiniere Pantaleo Mario LA SPADA .