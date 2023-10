Approvato il ddl dell’On. Leanza (PD) per l’abolizione del numero chiuso nei corsi di medicina in Sicilia

Il Gruppo PD all’Ars ha annunciato l’approvazione in commissione del disegno di legge presentato dall’On. Calogero Leanza che prevede l’abolizione del numero chiuso nei corsi di laurea in Medicina in Sicilia.

Questo significativo passo avanti rappresenta un’impegno concreto a favore del libero accesso alla formazione medica nella nostra regione. In un momento in cui la salute pubblica è al centro delle preoccupazioni, garantire che i giovani talenti siciliani abbiano l’opportunità di perseguire una carriera medica senza ostacoli è di fondamentale importanza.

L’abolizione del numero chiuso non solo offre opportunità migliori agli studenti, ma contribuirà anche a colmare il divario di medici nelle aree rurali e svantaggiate della Sicilia, migliorando l’accessibilità ai servizi sanitari per tutti i cittadini.

L’On. Leanza sottolinea che questa decisione è il risultato di un lavoro collaborativo e bipartisan, dimostrando l’unità nell’interesse del bene comune e del futuro della nostra regione.

L’On. Leanza si impegna a monitorare attentamente l’attuazione di questa politica per garantire che sia realmente vantaggiosa per gli studenti e il sistema sanitario siciliano.

