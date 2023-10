Caronte & Tourist Isole Minori: “Blocco dei servizi e nuovi contratti a causa di complessa situazione giuridica”

Caronte & Tourist Isole Minori ha annunciato che, a causa delle difficoltà legali derivanti dal sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Messina lo scorso maggio, la società è costretta a sospendere nuovi impegni contrattuali e a interrompere i servizi attuali. La decisione è stata comunicata attraverso una lettera inviata ieri sera all’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

La vicenda prende origine dal sequestro di beni immobili, navi, crediti e partecipazioni per un valore di quasi 29 milioni di euro, incluso il fermo di tre navi destinate ai servizi regionali. In seguito a ciò, i contratti tra la società e la Regione per le rotte verso le Isole Eolie, le Egadi e Ustica sono stati risolti in anticipo. Nonostante ciò, Caronte & Tourist Isole Minori ha continuato a operare con altre navi fino al 30 settembre, in regime di libero mercato, senza ricevere finanziamenti pubblici al fine di evitare disagi alle comunità insulari.

La situazione si è ulteriormente complicata quando sono stati eseguiti ulteriori sequestri e sono state dichiarate indisponibili alcune delle navi. Inoltre, una somma di 2,8 milioni di euro, che la Regione aveva previsto di pagare all’azienda per i servizi resi nel secondo trimestre del 2023, è stata oggetto di sequestro.

Nonostante la società abbia richiesto la chiusura definitiva dei sequestri, la richiesta è stata respinta dal Giudice per le Indagini Preliminari il 9 ottobre scorso. Questa situazione di incertezza rende impossibile alla società monitorare l’andamento finanziario e prendere decisioni gestionali necessarie.

Di conseguenza, Caronte & Tourist Isole Minori ha dichiarato che, “allo stato attuale”, non è in grado di accettare nuovi impegni contrattuali a causa della difficile situazione legale e dell’indisponibilità delle navi coinvolte. La società rimane aperta a eventuali annullamenti, revoca o modifiche del sequestro e auspica una soluzione tempestiva a questa complessa situazione.

