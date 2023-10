Caso Cuzzocrea: Barbagallo del PD denuncia un sistema di potere diffuso a Messina

Il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, ha sollevato preoccupazioni riguardo a un presunto sistema di potere che si estende dall’Università di Messina all’intera città. La dichiarazione è giunta nel contesto delle dimissioni del rettore Cuzzocrea, coinvolto in controversie relative a “rimborsi”, incluso quelli alla sua azienda di famiglia.

Barbagallo ha sottolineato il silenzio preoccupante dell’amministrazione comunale e delle istituzioni in merito al caso, definendo il sistema di potere coinvolto come influente su carriere, appalti e clientele. Il segretario regionale del PD ha insistito sulla necessità di smantellare questo sistema di potere, considerato contaminante sia per la vita accademica che per la cosa pubblica in generale.

Il PD aveva precedentemente presentato un’interrogazione alla Camera sulla nomina di Cuzzocrea durante la scorsa legislatura. Barbagallo ha sottolineato che il cambio di leadership all’Università di Messina non sarà sufficiente se non sarà affiancato da un taglio netto a pratiche che sembrano riguardare più il potere e gli affari che la vita accademica.

Sabato pomeriggio, Barbagallo affronterà ulteriormente questo argomento durante la sua presenza prevista in piazza Duomo nell’ambito della Festa dell’Unità provinciale di Messina. La questione del sistema di potere diffuso e delle sue implicazioni su affari e carriere sarà al centro della discussione.