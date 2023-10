UniMe: indette le elezioni per il nuovo Rettore, candidature aperte fino al 3 Novembre

Il prof. Antonino Panebianco, Decano dell’Università degli Studi di Messina, ha ufficialmente indetto le elezioni per la carica di Rettore dell’Ateneo per il prossimo sessennio, dal 2023 al 2029. Il decreto di indizione, comunicato attraverso il Comunicato N° 117 datato 17 ottobre 2023, stabilisce il calendario e le modalità per il processo elettorale.

Le votazioni si terranno secondo il seguente calendario: Giovedì 23 novembre 2023: Prima votazione

Prima votazione Lunedì 27 novembre 2023: Seconda votazione

Seconda votazione Venerdì 1 dicembre 2023: Votazione di ballottaggio Le candidature per la carica di Rettore dovranno essere presentate direttamente al Decano presso la Direzione Generale dell’Ateneo, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30. È fondamentale che le candidature siano depositate entro le ore 14:00 di venerdì 3 novembre 2023, almeno venti giorni prima della prima votazione. Con questa comunicazione, l’Università di Messina invita la comunità accademica e tutti gli interessati a partecipare attivamente al processo elettorale, sia presentando candidature che esercitando il diritto di voto. Le elezioni per il nuovo Rettore rappresentano un momento cruciale per l’orientamento e lo sviluppo dell’Ateneo nei prossimi sei anni.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it