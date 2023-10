Richiesta di servizio di trasporto pubblico scolastico per uscite didattiche: appello del Presidente della 3^municipalità

Il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto, ha presentato un appello alle autorità locali per istituire un servizio di trasporto pubblico dedicato alle “uscite” didattiche delle scuole comunali. Nell’istanza inviata, Cacciotto sottolinea l’importanza crescente della scuola come elemento centrale nella crescita umana, sociale e culturale degli individui.

Attualmente, le attività didattiche esterne delle scuole non sono supportate da un servizio di trasporto pubblico, una lacuna che crea problemi pratici e limita l’accesso alle esperienze didattiche fuori dal plesso scolastico. A differenza di altre realtà, come Milano e Firenze, dove esiste un servizio simile, le scuole della Terza Municipalità devono affrontare le spese del trasporto in modo autonomo.

Il prossimo evento in programma, la Seconda Edizione Open Day Lega Navale Italiana di Messina, mette in luce la necessità di un servizio di trasporto pubblico a supporto delle iniziative didattiche esterne. Nonostante gli sforzi delle scuole nel cercare soluzioni, il trasporto è attualmente a carico delle istituzioni scolastiche e degli studenti.

Il Presidente Cacciotto propone un servizio di trasporto pubblico per le uscite didattiche, programmato con fasce orarie specifiche, offerto a titolo gratuito o con tariffe convenzionate simboliche, simili a quanto avviene a Firenze. L’appello è rivolto alle autorità competenti affinché valutino la proposta e prendano le necessarie misure per garantire alle scuole comunali un adeguato servizio di trasporto pubblico per le attività didattiche esterne.