Il Cinema Lux di Messina è il palcoscenico della fase conclusiva del Cineclub dei piccoli. Da venerdì 20 a domenica 22 eventi speciali, spettacoli teatrali e anteprime di film di animazione

Entra nel vivo la quarta edizione del Cineclub dei piccoli, il festival cinematografico dedicato all’infanzia, in svolgimento a Palermo, Messina e Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) fino al 22 ottobre.

L’evento è organizzato dalle associazioni culturali Arknoah e Cineforum Orione in collaborazione con FICC – Federazione Italiana dei Circoli del Cinema ed Europa Cinemas, con la direzione artistica di Francesco Torre e con il coinvolgimento degli istituti comprensivi le cui scolaresche sono state investite del ruolo di Giuria e hanno partecipato ad attività laboratoriali dedicate al cinema.

Le scuole coinvolte quest’anno sono la Direzione Didattica Statale “A. Gabelli” di Palermo, gli Istituti Comprensivi “Enzo Drago” e “San Francesco di Paola” di Messina e l’Istituto Comprensivo “Capuana” di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il Cinema Lux di Messina (Largo Seggiola n. 168), da venerdì 20 a domenica 22 ottobre sarà il palcoscenico della fase finale del Festival ed ospiterà una intensa programmazione di eventi speciali e di proiezioni di film per bambini.

Nel pomeriggio di venerdì 20 ottobre alle 16.30 è in programma l’anteprima di “Yuku e il Fiore dell’Himalaya”: la topolina Yuku lascia la sua famiglia per cercare questo fiore magico e regalarlo alla nonna, che ha annunciato che presto dovrà seguire la piccola talpa cieca nelle profondità della terra. Ma per trovarlo c’è un lungo viaggio da fare, pieno di ostacoli, che le regalerà molte nuove amicizie.

Alle 18.30 per la sezione Cineclub Live, che prevede uno spettacolo dal vivo ogni giorno, è in programma “Lumìe” del circense Francesco Mirabile, in collaborazione con la Compagnia Carullo – Minasi. La performance per bambini vuole essere un invito alla natura dove tutto viene raccontato attraverso i limoni. Limoni che rimbalzano che volano ed esplodono. Numeri di acrobatica, giocoleria, verticalismo ed equilibrismo in altezza caratterizzeranno lo show.

La giornata si concluderà con la proiezione alle 20.30 in prima visione del pluripremiato lungometraggio di animazione “Manodopera” realizzato in stop-motion, scritto e diretto da Alain Ughetto. Il regista francese ricostruisce il viaggio dei suoi nonni, contadini piemontesi nati alla fine del XIX secolo, spinti ad emigrare in Francia.

Il pomeriggio di sabato 21 ottobre si aprirà alle 16.00 con lo spettacolo teatrale “Il sarto furbacchione” della Compagnia di San Lorenzo: un’emozionante storia di intelligenza e astuzia che trionfano su forza e prepotenza

Alle 17.30 è in programma la replica di “Yuku e il Fiore dell’Himalaya”. Alle 19.00 il film del 2013 “Il bambino che scoprì il mondo” che ha ottenuto oltre 40 premi nei festival di tutto il mondo: un gioiello di animazione realizzato con tecniche miste, che racconta attraverso gli occhi di un bambino le storture del mondo contemporaneo.

La seconda giornata al Cinema Lux si concluderà con la proiezione, a partire dalle 20.30, di una selezione speciale di corti che fanno parte dell’archivio di ZABUT, il Festival internazionale di corti d’animazione. A seguire, verranno proiettati i cortometraggi del concorso nazionale del festival, e gli spettatori saranno chiamati ad esprimere le proprie preferenze per l’assegnazione di una menzione speciale.

Domenica 22 ottobre è in programma, dalle ore 19.00, la premiazione del Concorso dei Cortometraggi, con la visione del corto vincitore della quarta edizione del Cineclub dei piccoli.

La giornata conclusiva del Festival si aprirà alle 16.30 con la proiezione delle pellicole in anteprima “La Chiocciolina e la Balena / Zog e i Medici Volanti: tratti dai libri di animazione di Donaldson e Schefler, due nuovi titoli di animazione che arricchiscono la collezione del “Gruffalò”.

Alle 18.00 si svolgerà il laboratorio “Avventure in Cineteca”, a cura della Cineteca dello Stretto e rivolto ai bambini dai 6 anni in su: verranno svelati ai piccoli partecipanti i segreti della pellicola cinematografica attraverso un percorso sensoriale che comprende proiezioni e l’utilizzo di apparecchiature degli anni ’70 e ’80.

Dopo la proclamazione del corto vincitore del Festival, alle 19.30 è in programma la proiezione del film del maestro giapponese Miyazaki, “Si alza il vento” (2013): l’opera più personale del Maestro dello Studio Ghibli, sospesa tra biografia e sogno.

Ingresso gratuito per i bambini.

Adulti/accompagnatori:

5 euro ingresso singolo.

Biglietto giornaliero 10 euro.

Abbonamento 3 giorni 20 euro.

