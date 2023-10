Il Comandante della Polizia Metropolitana aggredito da venditori ambulanti

Nella mattinata, un gravissimo episodio ha coinvolto il Comandante della Polizia Metropolitana, Giovanni Giardina, che è stato brutalmente aggredito da due venditori ambulanti mentre cercava di eseguire controlli riguardo all’ambulantato selvaggio. L’incidente si è verificato poco dopo le 9 lungo la via Salandra, all’incrocio con la via La Farina.

Inizialmente, il Comandante Giardina è intervenuto in modo pacifico per eseguire dei controlli sulla presenza di due venditori ambulanti nella zona. Tuttavia, l’atteggiamento sconsiderato dei venditori, padre e figlio, ha rapidamente degenerato in un’aggressione verbale e fisica. Giardina è stato colpito ripetutamente al volto e addirittura con una tenaglia.

L’aggressione ha richiesto un intervento immediato da parte del 118, che ha trasportato il Comandante Giardina all’ospedale “Piemonte” in codice giallo. Sul luogo dell’incidente, oltre agli agenti della Municipale, sono intervenuti anche la polizia e i carabinieri, che attualmente stanno cercando attivamente i responsabili fuggiti via dopo l’aggressione. Il mezzo dei venditori ambulanti è stato sequestrato come parte dell’indagine in corso.

La solidarietà nei confronti del Comandante Giardina non si è fatta attendere, con il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, che ha espresso il suo sostegno. Alibrandi ha sottolineato come Giardina abbia sempre lottato per la legalità, e questo vile episodio non dovrebbe scoraggiarlo nel suo impegno quotidiano per far rispettare la legge e le normative.