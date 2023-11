E’ messinese il nuovo Procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Walter Ignazitto

Walter Ignazitto è il nuovo procuratore aggiunto di Reggio Calabria. Lo ha deciso oggi il Consiglio superiore della magistratura votando quasi all’unanimità la nomina del sostituto procuratore della Dda reggina e ratificando di fatto quanto deciso lo scorso 12 ottobre dalla quinta commissione del Csm. Di origine messinese, Ignazitto ha 49 anni ed è in magistratura dal 2002: è stato prima giudice al Tribunale di Messina, poi sostituto procuratore a Venezia, dove si è occupato di terrorismo. Dal 2016 è sostituto procuratore della Dda di Reggio Calabria dove ha coordinato alcune delle più importanti inchieste contro la ‘ndrangheta reggina. Con la nomina, avvenuta quasi all’unanimità (solo un astenuto) Ignazitto prende il posto dell’ex aggiunto Gaetano Paci – adesso procuratore a Reggio Emilia – e affiancherà il procuratore Giovanni Bombardieri e gli aggiunti Giuseppe Lombardo e Stefano Musolino.

Il Curriculum:

Walter IGNAZITTO, nato a Messina il. 25.05.1974, dopo aver conseguito nel 1992 il diploma di Maturità Classica con il massimo dei voti al Liceo “La Farina” di Messina ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza l’8 aprile 1997 presso l’Università degli studi di Messina , con votazione di 110/110 e Lode, ed in seguito ha conseguito l’abilitazione per la professione forense.

Il Dott. Walter IGNAZITTO nominato con D.M. del 18 gennaio 2002 è stato dal 13 ottobre 2003 al 22 gennaio 2012 Giudice presso il Tribunale di Messinapoi da gennaio 2012 a gennaio 2016 sostituto procuratore presso il Tribunale di Venezia con un periodo intermedio di applicazione presso il Tribunale per i minorenni di reggio Calabria ( dal 28 luglio 2015 al 27 dicembre 2015),

Dall’8 gennaio 2016 ha ricoperto la carica di sostituto Procuratore alla Dda presso il Tribunale di Reggio Calabria dove ha coordinato alcune delle più importanti inchieste , ed adesso il Dott. IGNAZITTO prenderà il posto dell’ex aggiunto Gaetano PACI.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it