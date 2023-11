Messina: strategie anti-disagi in vista del black out idrico del 17 Novembre

Strategie pronte a Messina per evitare quanto più possibile fastidi in vista del black out idrico programmato che interesserà una vasta porzione della città per 24 ore il prossimo 17 novembre. L’interruzione del servizio idrico, necessaria per consentire lavori di manutenzione sulla condotta Fiumefreddo, si prevede possa causare qualche disagio, ma la città si sta organizzando per affrontare la sfida con un piano ad hoc.

La sospensione dell’erogazione dell’acqua, che si protrarrà dalle 7 del mattino fino alle 24 ore successive, coinvolgerà la città da Tremestieri a Torre Faro. Tuttavia, l’azienda responsabile, l’AMAM, sta attuando una serie di misure preventive, in particolare grazie all’implementazione di un piano di supporto delle autobotti. Dieci di esse saranno dispiegate sul territorio: quattro interne e sei provenienti da comuni circostanti. Saranno istituiti otto punti di presidio con autobotti e sette punti di approvvigionamento, la cui localizzazione verrà resa pubblica nei prossimi giorni. I luoghi già confermati includono la sede AMAM di Viale Giostra, la piazza Granatari all’incrocio con Via Nuova di Torre Faro, Camaro, e il centro città sul Viale Annunziata.

I lavori nei nove punti di intervento inizieranno alle 7 del 17 novembre, con la speranza di concludersi entro le 24 ore successive. Tuttavia, l’erogazione dell’acqua nelle case dei messinesi potrebbe riprendere solo nel pomeriggio del giorno successivo, con una stima plausibile di ritorno alla normalità dalle 14 di sabato.

Mentre molti condomini potrebbero non avvertire particolari inconvenienti, alcune abitazioni, soprattutto nelle zone periferiche come l’estrema zona nord e l’Annunziata, potrebbero risentire maggiormente dell’interruzione. Nel piano anti-disagio è stata inclusa la partecipazione attiva di “Messina Social City”, che si occuperà di supportare le esigenze delle fasce di popolazione più vulnerabili durante il periodo senza acqua.

Questo black out programmato è solo il primo di una serie di interventi, con ulteriori lavori programmati il 15 dicembre, il 16 febbraio, il 15 marzo e il 5 aprile.

