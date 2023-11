Messina, al Teatro dei 3 Mestieri debutta “Non siamo qui”, il nuovo spettacolo di Tino Caspanello – dall’1 al 3 dicembre

Presentazione : Recuperare il surreale, il metafisico che abbiamo dimenticato. Questo è l’imperativo dei due personaggi di Non siamo qui, due esseri umani in fuga dal luogo comune, perché il mondo sembra essere diventato il luogo comune per eccellenza, un luogo dove l’autenticità non è un punto di forza ma qualcosa da tenere nascosto per non soccombere davanti all’alienazione quotidiana che impone modelli e stili di vita che niente hanno di autentico, ma sono soltanto finzioni funzionali alle trappole di sistemi congegnati per darci l’illusione di una felicità vuota però di contenuti, di senso e di memoria. Bisogna allora progettare la fuga e metterla in atto, sperando di trovare un altrove e che in questo altrove ci sia un posto dove potere tornare a respirare l’aria buona.

Prenotazione obbligatoria: 090.622505 – 349.8947473 (anche whatsapp)