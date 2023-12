Acqua: maltempo ferma i lavori alla condotta Fiumefreddo, rinvio degli interventi a Gennaio

Il maltempo che si abbatte sulla zona ha costretto a un’improvvisa sospensione dei lavori alla condotta Fiumefreddo, costringendo Comune e Amam a rinviare gli interventi che erano in programma per il 15 dicembre. Nonostante l’inconveniente, è rassicurante sapere che non ci sarà alcuna interruzione idrica durante questo periodo. La decisione di posticipare le opere è stata comunicata ufficialmente nel pomeriggio di ieri, prendendo in considerazione le previsioni meteorologiche avverse che avrebbero reso impraticabile la realizzazione degli interventi necessari per evitare dispersioni d’acqua.

Gli interventi alla condotta Fiumefreddo, originariamente pianificati come parte del secondo step del progetto, saranno posticipati al mese prossimo, precisamente a gennaio 2024. La decisione è stata presa a seguito delle comunicazioni ufficiali ricevute sia dalla ditta esecutrice che dal direttore dei Lavori, confermate dagli uffici preposti a monitorare le condizioni meteorologiche. Queste comunicazioni hanno evidenziato la presenza di condizioni climatiche avverse che avrebbero reso pericoloso avviare i lavori il 15 dicembre.

Negli ultimi tempi, dopo la prima fase di lavori svoltasi a novembre, Comune e Amam avevano dedicato tempo a incontri e riunioni al fine di migliorare gli aspetti che non avevano funzionato a pieno regime.

La Dichiarazione di Amam: “A seguito di comunicazioni pervenute sia dalla ditta esecutrice che dal direttore dei Lavori, confermate dagli uffici che si occupano di verificare le condizioni meteo per il prossimo venerdì 15 dicembre, e che non consentono di poter avviare con ponderata sicurezza i lavori previsti per il secondo step di venerdì prossimo, si è ritenuto opportuno rinviare a nuova data del mese di gennaio 2024 gli interventi che erano stati previsti da cronoprogramma.”

