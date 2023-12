Messina, Novena di Natale sotto i portici della Stazione: i poveri pregano con la Città

Come ogni anno anche quest’anno coloro che abitualmente vivono la strada e stanno nei pressi della Stazione Ferroviaria di Messina si incontreranno per prepararsi al Santo Natale del Signore celebrando la tradizionale Novena insieme ai Frati Minori responsabili della Cappellania della Stazione, ed alcune realtà parrocchiali e movimenti ecclesiali della Diocesi.

La novena in stazione è ormai un appuntamento fisso che i fratelli e le sorelle che frequentano abitualmente questo luogo per prendere un pasto caldo ogni sera, aspettano con ansia. Un momento di condivisione e di preghiera che coinvolge anche i tassisti, i passeggeri e la Polizia (Polfer) sempre presente in ogni occasione.

Non mancherà come ogni anno lo zampognaro che allieterà la preghiera con le suonate tipiche del Natale.

Un evento particolare inserito nel contesto della novena è l’arrivo della Luce della Pace di Betlemme che coinvolge tutti i Gruppi Scout di Messina e provincia.

Questo il programma:

dal 16 al 24 dicembre Ore 18,15 Novena in preparazione al Santo Natale sotto i portici della Stazione Centrale

Sabato 16 dicembre ore 19,00 accoglienza Luce della Pace con la presenza dei Gruppi Scout della Città

Mercoledì 20 dicembre ore11,30 presso il Transito Passante (accanto alla Corte di Ulisse), Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Messina Mons. Giovanni Accolla

