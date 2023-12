Questura di Messina: bilancio di fine anno

Nella cornice delle festività natalizie, la Questura di Messina presenta un resoconto dettagliato delle attività svolte nel corso del 2023, celebrando i successi ottenuti nel campo della prevenzione e della repressione dei reati.*

La Questura di Messina ha concluso l’anno con risultati significativi, testimoniando un impegno costante nella tutela della sicurezza cittadina. Nel corso del 2023, sono stati effettuati ben 112.866 controlli su soggetti e 48.816 veicoli, con una particolare attenzione alle zone a più alto rischio di criminalità.

I dati sul fronte della lotta agli stupefacenti sono impressionanti, con oltre 65 kg di marijuana e hashish, oltre 23 kg di cocaina e derivati, e il sequestro di 66 armi. La riduzione delle denunce per furto, passate da 758 a 609, evidenzia l’efficacia delle azioni di deterrenza messe in atto dagli uffici investigativi e di controllo del territorio.

Il controllo del territorio ha comportato anche l’attuazione di sanzioni amministrative per un totale di 324.114 euro, con 45 esercizi commerciali controllati e 5 chiusi per violazioni gravi. Parallelamente, sono state emesse 365 licenze e 25.020 passaporti nel 2023.

Il fenomeno migratorio è stato gestito con attenzione, accogliendo 4.576 migranti, di cui 668 minori stranieri non accompagnati, con un approccio finalizzato all’accoglienza e al rispetto delle procedure di polizia.

La Questura si è distinta anche per la gestione di eventi civili, religiosi e sportivi, con 751 ordinanze di ordine pubblico predisposte. Inoltre, sono stati emessi 28 divieti di accesso alle manifestazioni sportive e 22 divieti di accesso ai locali pubblici.

Un importante impegno è stato dedicato alla lotta contro la violenza di genere, con 62 ammonimenti per atti persecutori e/o violenza domestica e la campagna nazionale “Questo non è amore”. La Questura ha sottoscritto il protocollo d’intesa Zeus con l’associazione di volontariato “Evaluna APS” per fornire supporto psicologico.

Progetti educativi come “PretenDiamo Legalità” e “Scuole Sicure” hanno consolidato l’approccio di prossimità, coinvolgendo studenti, docenti e genitori su tematiche cruciali.

Concludendo l’anno con soddisfazione, la Questura di Messina si impegna a consolidare e migliorare i risultati ottenuti, assicurando una costante crescita degli standard di sicurezza per la comunità. Dai dirigenti e dai poliziotti della Questura di Messina, i migliori auguri di Buone Feste a tutti i cittadini.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it