“Come vorrei – La Sirenetta” giovedì al PalaCultura di Messina

Dopo il successo riscosso al Teatro Vittorio Emanuele, torna in scena il musical “Come vorrei – La Sirenetta” della Compagnia dei Balocchi per l’adattamento e la regia di Sasà Neri, la direzione musicale di Giulio Decembrini, le coreografie di Manuela Migliore e Elisabetta Ruffa, Giovanni Rando alla fonica e Luigi Santoro alle luci.

Anna Curcuruto protagonista nel ruolo di Ariel, Riccardo Ingegneri nei panni del principe Eric e Viviana Romano interprete della cattiva per eccellenza Ursula saranno sul palcoscenico del PalaCultura giovedì 25 febbraio alle ore 21 (e alle ore 9 in matinée per le scuole) insieme con Simone Siclari (Re Tritone), Serena Spartà (Flounder), Rosario Cipriano (Grimm e Louis il cuoco), Giulia De Domenico (Adella), Sofia De Domenico (Orchideus), Elisabetta Gugliandolo (Aquata), Cristina La Scala (Scuttle), Eleonora Mondello (Alana), Daniele Panarisi (Flotsam), Caterina Pastura (Sebastian), Giorgia Ragno (Attina), Sam Ruggeri (Andrina) e Marta Vita (Jetsam).

Completano il cast tecnico Ninetta Napoli assistente alla regia, Elsa e Damocle La Spada alle scenografie e grafiche e Archimede Costumi di Barbara e Cristina De Domenico.

