Dopo il voto sull’Autonomia Differenziata, Germanà imbarazzato? La foto che fa discutere

Quando si dice una “fotonotizia”. Eccolo lo scatto che sta facendo il giro dei social e che riguarda il momento dell’approvazione in Senato della legge Calderoli, ovvero l’autonomia differenziata. Un provvedimento che passa adesso alla Camera con l’obiettivo, da parte del Governo, di votarlo prima delle elezioni europee.

Una legge che aumenterà il divario tra Nord e Sud, e che sembrerebbe mettere in imbarazzo il senatore Nino Germanà, immortalato mentre i leghisti del nord appaiono trionfanti, sventolando la bandiera della Liga Veneta.

“Un senatore salviniano siciliano e messinese che si tocca la testa imbarazzato forse per un attimo di resipiscenza che gli fa comprendere come il suo, così come quello dei suoi colleghi eletti nella Lega con Salvini in Sicilia in Calabria, in Campania, in Puglia, in Basilicata ed in Sardegna, sia solo un piccolo ruolo da “ascaro” – commentano i più sui social.

A favore hanno votato i gruppi di maggioranza, il gruppo per le Autonomie e la senatrice Mariastella Gelmini, in dissenso dai colleghi del gruppo di Azione che si sono invece astenuti. Contrari, infine, i senatori di Alleanza Verdi Sinistra, Italia viva, Movimento 5 stelle e Partito democratico.

Quando il ddl diventerà legge, per i sostenitori dell’autonomia differenziata si giungerà ad una maggiore responsabilizzazione delle Regioni, che possa spingere tutti verso un supplemento di efficienza. Ma considerando che i livelli dei servizi non saranno mai equamente garantiti, l’autonomia finirà per accentuare le già evidenti disparità sociali e territoriali del Paese.

