“Omar e Nerone, Guardiani Eterni di Ganzirri”: la commovente iniziativa di Raffaele Musicò e Antonio Passalacqua

Una storia di amore e dedizione nei confronti di due fedeli amici a quattro zampe, Omar e Nerone, ha trovato un commovente epilogo nella realizzazione di una scultura che li eternizzerà come guardiani di Ganzirri. L’iniziativa, promossa da Raffaele Musicò e Antonio Passalacqua, ha coinvolto generosamente la comunità locale, dando vita a un progetto che culminerà nell’inaugurazione della scultura il prossimo 28 gennaio.

Omar e Nerone, due cani simil labrador di taglia media rafforzata, sono diventati noti in tutta la riviera nord di Messina, vagando liberamente per le strade di Granatari, Ganzirri e S. Agata. Raffaele Musicò e Antonio Passalacqua sono diventati gli amici umani di fiducia di questi affettuosi compagni, seguendoli attentamente per almeno 10 anni, assicurando loro cibo, cure veterinarie e tutto l’amore possibile.

La storia di Omar e Nerone ha toccato il cuore della comunità, spingendo Raffaele Musicò a diventare un attivo sostenitore degli animali e un vero “messaggero di pace” e “amico dei cani”. La perdita di Omar, tragicamente avvenuta la vigilia di Natale del 2022, mentre cercava di attraversare la strada per tornare da una signora che lo accoglieva, ha scatenato la volontà di fare qualcosa di speciale in memoria dei due fratelli a quattro zampe.

L’iniziativa ha preso forma con la raccolta fondi, che ha coinvolto attivamente le attività commerciali delle varie zone che avevano goduto dell’affetto di Omar e Nerone. Grazie alla generosità della comunità, sono stati raccolti ben 3.500 euro, consentendo l’avvio del progetto della scultura.

Dopo un lungo iter burocratico, con pareri e consensi ottenuti, compreso quello della circoscrizione di Ganzirri e l’appoggio dell’assessore Minutoli, l’inaugurazione della scultura è fissata per il 28 gennaio 2024, alle ore 11:00, presso la piazzetta Antonino Cutugno di Ganzirri. Sarà un momento toccante, presieduto dal sindaco Basile, dall’assessore Minutoli e da altre importanti figure comunali. Omar e Nerone diventeranno così i guardiani eterni di Ganzirri, custodi simbolici della dedizione e dell’affetto che hanno ricevuto durante la loro vita.

