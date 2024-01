Sanità regionale, firmate le nomine: Ferdinando Croce a Trapani, ecco chi arriva a Messina

Firmate le nomine dei manager della sanità regionale: sono i 18 direttori di Asp e aziende ospedaliere per i quali è arrivato il via libera dopo un confronto difficile all’interno della maggioranza di centrodestra.

Il dott. Giuseppe Cuccì va all’Asp di Messina, la dott.ssa Catena Di Blasi al Papardo di Messina e il dott. Mauro Letterio Lanza all’Irccs Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina.

Il provvedimento è stato firmato dall’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo.

Tra i diciotto nuovi manager anche l’avvocato messinese Ferdinando Croce, che va a dirigere l’azienda sanitaria provinciale di Trapani. Sono questi dunque i nomi proposti alla giunta.

Gli altri nomi sono: Giuseppe Capodieci commissario dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Allo stesso modo, per Caltanissetta è confermato il nome, già circolato nelle “totonomine”, di Salvatore Lucio Ficarra; Giuseppe Laganga Senzio va all’Asp di Catania; l’attuale commissario dell’Asp di Agrigento Mario Carmelo Zappia per Enna; Daniela Faraoni resta all’Asp di Palermo; Giuseppe Drago a Ragusa; Alessandro Caltagirone da Caltanissetta a Siracusa; Walter Messina all’Anas Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo; Giuseppe Giammanco all’Arnas Garibaldi di Catania; Roberto Colletti all’ospedale riuniti “Villa Sodia-Cervello” di Palermo; Emanuele Giuffrida all’Ao per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.

“I designati – ha scritto l’assessore Volo – sono tutti inseriti nella rosa dei 49 idonei ai quali può essere conferito l’incarico e tutti iscritti nell’ultimo elenco nazionale pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della Salute in data gennaio 2024”.

