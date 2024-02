Lavori appena finiti ma la Via Adolfo Celi resta colabrodo: interrogazione di Carbone (FdI)

Il Consigliere Comunale Dario Carbone del gruppo “Fratelli d’Italia” ha prodotto una interrogazione urgente al Sindaco del Comune di Messina, Dott. Federico Basile, riguardo ai recenti lavori di rifacimento del manto stradale in via Adolfo Celi, situata nella zona sud della città. L’interrogazione è volta a mettere in luce la preoccupante situazione di cedimenti, smottamenti e buche profonde che si sono manifestati solo poche settimane dopo la conclusione dei lavori.

Nel documento, il Consigliere presenta una serie di gravi criticità riscontrate nella strada, evidenziate anche da documentazione fotografica allegata. Carbone sottolinea il pericolo costante che questa situazione rappresenta per pedoni, automobilisti, motociclisti, ciclisti e tutti gli utenti della strada. Inoltre, avverte che in caso di incidenti stradali derivanti da tali problematiche, l’Ente – custode del bene – potrebbe essere ritenuto responsabile, facendo riferimento alla giurisprudenza più recente in materia.

L’interrogazione sottolinea la necessità di un’attenta vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, invitando il Sindaco a acquisire informazioni e documentazione utile da parte del Dirigente, del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), del Direttore dei lavori e dell’Impresa esecutrice. Questa richiesta evidenzia la volontà di indagare a fondo sulla qualità degli interventi eseguiti e di individuare eventuali responsabilità nel caso in cui emergano gravi difetti nella realizzazione del manto stradale.

Infine, l’interrogazione pone al Sindaco una serie di domande specifiche sulla corretta esecuzione dei lavori in via Adolfo Celi, di fronte al supermercato “Lidl” e all’incrocio con il villaggio UNNRA. Questo passaggio mira a ottenere risposte dettagliate sulla gestione e l’esecuzione dei lavori in quella particolare zona della città.