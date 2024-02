Blitz Mafia dei Pascoli: le reazioni politiche e il plauso alle forze dell’ordine

“Un plauso alle forze dell’ordine e alla direzione distrettuale antimafia di Messina per avere sgominato il clan mafioso di Tortorici, portando alla luce gli innumerevoli interessi della criminalità organizzata che, oltre al tradizionale business legato al traffico di stupefacenti e alle estorsioni, si insinua nei gangli della pubblica amministrazione drenando fondi pubblici ed europei, in particolare”. Lo dichiara il segretario del Pd Sicilia e componente dell’ufficio di presidenza della commissione nazionale antimafia, Anthony Barbagallo, a proposito dell’esecuzione di 37 misure cautelari a carico di appartenuti alla cosca di Tortorici, nel Messinese.

“Il recente blitz antimafia e il sequestro di fondi comunitari destinati all’agricoltura nella nostra regione dimostrano inequivocabilmente che l’Europa è una risorsa preziosa per la Sicilia, ma che purtroppo la mafia continua a sfruttarla a proprio vantaggio. Le organizzazioni criminali, come quella dei Nebrodi, non esitano a trarre profitto da fondi destinati allo sviluppo, è giunto invece il momento di sfruttare appieno le opportunità offerte dall’Unione Europea e liberare la Sicilia dal giogo della mafia. Un plauso alle forze dell’ordine che con determinazione garantiscono che i fondi comunitari siano utilizzati per il bene della nostra terra e non per arricchire le tasche dei criminali”. Così in una nota Palmira Mancuso, coordinatrice regionale di Più Europa

“Oggi ha vinto lo Stato, ha detto bene Giuseppe Antoci che con il suo lavoro e il suo Protocllo ha dato una grande spinta nella lotta alla mafia dei pascoli. Settore che per la criminalità organizzata è di fondamentale importanza per la loro sopravvivenza. Con questi arresti e con i sequestri avvenuti si conferma come Antoci ha vinto e con lui lo Stato. È giusto che i contributi vengano erogati al settore agricolo, ma solo a quegli agricoltori onesti”. Questo il commento del vicepresidente della Commissione antimafia all’Ars, Ismaele La Vardera (Sud chiama nord) dopo aver letto dell’operazione “Nebrodi II”.

