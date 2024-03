Arrestato spacciatore a Lipari: sequestrati hashish e materiale per confezionamento

Nella tarda serata del 19 marzo scorso, i Carabinieri della Stazione di Lipari hanno arrestato un uomo di 34 anni con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto in una via del centro di Lipari, dove una pattuglia in servizio di controllo del territorio ha sorpreso l’uomo mentre cedeva un involucro ad un’altra persona. Il presunto pusher è stato bloccato e identificato, mentre all’interno dell’involucro ceduto sono stati trovati quasi 5 grammi di hashish.

Successivamente, durante la perquisizione della sua abitazione, sono stati trovati e sequestrati ulteriori 77 grammi circa di hashish, già suddivisi in dosi, nascosti tra i vestiti nell’armadio della camera da letto. Inoltre, è stato sequestrato un bilancino di precisione e altro materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento della droga.

Il 34enne è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Messina come assuntore di droghe. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it