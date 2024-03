Emergenza abitativa, Gioveni: “urgente pubblicare un nuovo bando per le famiglie in attesa”

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha sollevato con urgenza la necessità di pubblicare un bando per affrontare l’emergenza abitativa a Messina. Questa richiesta è derivata dalle due delibere di Giunta, la n. 46 del 9 febbraio e la n. 69 del 20 febbraio, che hanno modificato le risorse del progetto Pinqua, destinandone una parte all’emergenza abitativa, e individuato Patrimonio S.p.A. ed Arisme come soggetti attuatori di secondo livello per l’acquisto di alloggi sul mercato.

Gioveni ha sottolineato che il disagio abitativo è un problema significativo nella città di Messina e non riguarda solo coloro che vivono in condizioni estreme come le baracche, ma anche coloro che hanno subito sfratti o ordinanze di sgombero, o che hanno condizioni di vita non igieniche o la presenza di disabili gravi nel nucleo familiare.

Il consigliere ha lodato l’azione dell’Amministrazione per aver destinato parte delle risorse del progetto Pinqua all’emergenza abitativa, ma ha evidenziato che la domanda di alloggi supera di gran lunga l’offerta disponibile, portando a situazioni critiche come famiglie costrette a vivere in b&b dopo ordini di evacuazione o in attesa da anni di un alloggio assegnato ma non ancora agibile a causa di lavori di ristrutturazione.

Gioveni ha concluso affermando che, considerando i tempi tecnici per l’acquisto degli alloggi sul mercato da parte di Arisme e Patrimonio, è urgente pubblicare un bando per consentire a molte famiglie in attesa di presentare domanda e accedere alle nuove graduatorie.