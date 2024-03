Incidente stradale a Scala Ritiro: conducente ferito, intervento dei Vigili del Fuoco

Nella notte scorsa, intorno alla mezzanotte, un incidente stradale si è verificato a Scala Ritiro, richiedendo l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del Comando di Messina. Il sinistro ha coinvolto un furgone destinato al trasporto di ortaggi, il cui conducente ha riportato ferite nell’incidente e è stato affidato alle cure del personale sanitario.

La squadra del distaccamento Nord dei Vigili del Fuoco è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente con autopompa serbatoio e un’ autogrù , operando per garantire la sicurezza della zona e fornire assistenza nell’operazione di soccorso. Le operazioni di soccorso si sono protratte per diverse ore, con il rientro della squadra in sede avvenuto alle prime luci dell’alba, intorno alle ore 7:00.

Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’esatta dinamica dell’incidente o sulle condizioni del conducente ferito. Si rimane in attesa di aggiornamenti da parte delle autorità competenti riguardo a eventuali sviluppi e indagini sull’accaduto.

