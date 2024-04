Progetto Eco Acquario Stretto di Messina, De Leo (ScN) ne parlerà in Commisione Ars

Audizione sul Progetto per la realizzazione del “Polo Scientifico Internazionale per la tutela della biodiversità marina con l’eco grande acquario dello stretto di Messina e il parco blu delle sirene”.

Su richiesta dell’on. De Leo è stata convocata per martedì 17 aprile alle ore 11:30, in seduta congiunta della III e IV Commissione Ars, una audizione in merito al Progetto per la realizzazione del “Polo Scientifico internazionale per la tutela della Biodiversità marina con l’eco grande acquario dello Stretto di Messina e il parco blu delle sirene”.

La zona Falcata del porto di Messina rappresenta, da sempre, un luogo chiave per la rigenerazione e lo sviluppo della città, un luogo iconico e ricco di storia.

“Tra le proposte più interessanti – osserva De Leo – formulate, fino ad oggi, per avviare un processo di rigenerazione e rilancio, vi è quella relativa alla realizzazione dell’Eco Grande Acquario dello Stretto di Messina con il Polo Scientifico Internazionale per la tutela della biodiversità marina all’interno del Parco Blu delle Sirene. Un progetto che ambisce all’obiettivo di qualificare la Sicilia come baricentro del Mediterraneo in settori strategici per l’economia e per l’ambiente. L’eventuale realizzazione di tale progetto dovrebbe portare Messina a qualificarsi come una delle aree marine più importanti dal punto di vista biologico, tettonico, idrodinamico, paesaggistico, ittico, artistico e mitologico.”

La struttura polivalente che si andrebbe a realizzare sarebbe uno dei primi esempi di città per il mare, che porterà a promuovere l’idea della risorsa mare come Patrimonio dell’Umanità e diverrà uno strumento di attuazione della transizione ecologica e digitale promossa dall’Unione Europea.

