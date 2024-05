Europee: Rita Bernardini, capolista Stati Uniti d’Europa in sciopero della fame per carceri

“Utilizzero’ lo spazio che avro’ come candidata alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno per ricordare a tutti i decisori politici che il nostro Stato ha l’obbligo di uscire immediatamente dalla condizione criminale per i trattamenti inumani e degradanti che riserva ai detenuti nelle nostre carceri umiliando tutta la comunita’ penitenziaria” cosi’ in una nota Rita Bernardini, Presidente dell’ Associazione Radicale ‘Nessuno Tocchi Caino’ e capolista per la lista Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Isole.

“Sono migliaia ormai i detenuti ai quali vengono riconosciuti risarcimenti per il degrado in cui li si costringe a vivere e spesso a morire o ad ammalarsi pesantemente” prosegue la nota. E aggiunge “sono candidata capolista nelle Isole nella Lista Stati Uniti d’Europa e faro’ la mia campagna elettorale in sciopero della fame (a partire dalla mezzanotte di giovedi’ 9 maggio 2024) senza escludere che in alcune giornate uniro’ allo sciopero della fame anche quello della sete. Voglio essere, assieme ai miei compagni di viaggio e ai cittadini che vorranno sostenermi anche con il voto, MEMENTo per chi, avendone il potere, ritarda a fare le scelte che e’ obbligato a fare se solo vuole definirsi democratico. Gli strumenti ci sono-ribadisce la Bernardini che da questa sera sara’ in Sicilia-dall’amnistia (e indulto) alla liberazione anticipata speciale e ordinamentale gia’ incardinata alla Camera dei deputati grazie a Roberto Giachetti e a Nessuno tocchi Caino, ma rimandata a dopo le elezioni”.

Nei prossimi giorni Rita Bernardini farà tappa anche a Messina, dove il gruppo locale di Più Europa con la coordinatrice regionale Palmira Mancuso, continua con i banchetti domenicali a Piazza Cairoli portando in piazza i temi della campagna per le europee.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it