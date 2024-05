Vìola il divieto di avvicinamento alla ex compagna. 38enne messinese arrestato dalla polizia di stato

È stato arrestato dai poliziotti delle Volanti per essersi presentato davanti all’abitazione della ex compagna nonostante avesse a suo carico il provvedimento di divieto di avvicinamento, adottato alla fine del mese di marzo scorso dall’Autorità Giudiziaria, che gli imponeva di non avvicinarsi né di comunicare in alcun modo con la persona offesa.

La misura era scattata a seguito della richiesta di aiuto da parte della donna, che in denuncia aveva raccontato le diverse fasi della relazione ed i motivi che l’avevano portata ad interromperla, nonché le condotte vessatorie e prevaricatorie agite dall’ex compagno.

Nel tardo pomeriggio di ieri, l’uomo, nonostante il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria a suo carico, ha atteso la donna sotto casa e preteso di parlarle. Ulteriori accertamenti da parte dei poliziotti intervenuti hanno permesso di appurare che il trentottenne aveva seguito l’ex compagna anche nelle ore precedenti, pure percorrendo ripetutamente l’area in cui la donna lavorava.

Visionate le immagini dei sistema di videosorveglianza, i poliziotti delle Volanti hanno pertanto proceduto all’arresto in flagranza differita per l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. A seguito della convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

