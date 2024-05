Messina: Villa Dante risorge dopo il restyling, un polmone verde per la città

Ha riaperto i battenti stamattina la nuova Villa Dante, il polmone verde della città dello Stretto, dopo un profondo restyling che ha interessato l’intera area del parco. Un progetto di riqualificazione avviato dall’amministrazione De Luca e portato a termine da quella guidata dal Sindaco Federico Basile, per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro.

I lavori sono stati suddivisi in due appalti. Il primo ha riguardato la realizzazione di nuovi campi da padel e calcio a 5, l’illuminazione e gli spogliatoi per i tre campi da tennis (fermi dal 2018), oltre all’installazione di un sistema di videosorveglianza. A completare l’intervento, una grande struttura in legno e vetro destinata ad ospitare eventi “indoor”, che sarà gestita, come l’intero parco, da Messina Social City.

Il secondo appalto ha invece concentrato gli sforzi sul perfezionamento dell’area giochi per bambini, sulla pista da skateboard, sull’arena da 2500 posti recuperata dal degrado, sulla fontana danzante, sui campi da bocce e sul verde.

“Il cuore verde della città batte di nuovo e batte ancora più forte”, ha dichiarato il Sindaco Basile durante la cerimonia di inaugurazione. “Oggi restituiamo alla cittadinanza un luogo simbolo di Messina, completamente riqualificato e pronto ad accogliere nuovamente famiglie, giovani e sportivi. Un traguardo raggiunto grazie al lavoro sinergico di due amministrazioni e che rappresenta motivo di grande orgoglio”.

L’intervento di restyling di Villa Dante non si è limitato al recupero funzionale e strutturale degli spazi esistenti, ma ha anche previsto la creazione di nuove aree dedicate allo svago e alla socialità. La grande struttura in legno e vetro, ad esempio, potrà ospitare concerti, spettacoli teatrali e altri eventi culturali, mentre l’arena da 2500 posti si presta perfettamente per manifestazioni sportive e non solo.

L’inaugurazione della nuova Villa Dante rappresenta un passo importante nel percorso di riqualificazione urbana intrapreso dall’amministrazione comunale. Un impegno che proseguirà con interventi mirati al miglioramento della vivibilità e della fruibilità degli spazi pubblici cittadini.

