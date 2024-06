FIAP Sicilia e Socialdemocratici ricordano Matteotti a Palazzo dei Normanni

Ieri Antonio Matasso con Pasquale Hamel hanno ricordato nella Sala Rossa “Pio La Torre” del Palazzo Reale dei Normanni la figura di Giacomo Matteotti, a cento anni dal suo assassinio per mano fascista.

“Apostolo della democrazia e dello stato liberale, lottò senza quartiere contro la violenza del regime di Mussolini, non mancando di denunciare in modo sprezzante la fallacia del bolscevismo. Le sue ironie sui «pellegrini di Mosca» possono essere facilmente inidirizzate ai Putinversteher di oggi, tanto sono attuali, al pari delle sue riflessioni sull’europeismo. Abbiamo cercato – dichiara il prof Matasso, coordinatore regionale dei SocialDemocratici – di delineare i molteplici aspetti di un uomo di grande qualità, che sarebbe di sicuro divenuto un acclamato leader della socialdemocrazia europea, se i fascisti non avessero spezzato la sua vita. Sarebbe stato auspicabile celebrare il suo sogno europeista commentando un diverso risultato elettorale per “Stati Uniti d’Europa”; credo però che il tema di ristrutturare l’area del socialismo democratico e riformista, della liberaldemocrazia e del radicalismo italiani sia ancora decisivo per definire strategie efficaci nel contrasto al “bipopulismo”. Una formula, quest’ultima, in apparenza consolidata dalla crescita dei consensi nelle ultime elezioni europee a favore dei primi due partiti italiani, che con ampio uso di linguaggio populista e ambiguità varie sono riusciti a distanziare il terzo partito, quello dei populisti ed arruffoni della prima ora. Oggi alla radio Andrea Delmastro Delle Vedove, che notoriamente non è un arbiter elegantiarum né un liberaldemocratico a prova di bomba, ridacchiava in maniera sguaiata sul mancato raggiungimento del quorum da parte della nostra lista, per pochissimi decimali. Per quanto mi riguarda – conclude – continuerò a lavorare per la nostra Europa e per i riformisti, quali che siano le irrisioni degli illiberali della destra ed anche della cosiddetta sinistra”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it