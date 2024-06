Gioveni critica la piantumazione del progetto ForestaMe in via La Farina

“Come si può definire o giudicare l’ennesima incomprensibile piantumazione di ForestaMe in via La Farina? Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, dopo aver evidenziato in passato alcune criticità su diverse fasi esecutive del progetto ForestaMe nel centro cittadino, manifesta forti perplessità su ciò che è stato realizzato e si sta realizzando in via La Farina. In particolare – evidenzia Gioveni con delle foto emblematiche – nel tratto di via La Farina all’incrocio con viale Europa dove per consentire l’incolonnamento delle autovetture a ridosso del semaforo prima di proseguire dritto o svoltare sul viale Europa era stata realizzata l’opportuna segnaletica orizzontale senza parcheggi, sono stati intercalati invece proprio le nuove sedi degli alberi con evidente pregiudizio alla circolazione. Tutto questo risulta incomprensibile e ingiustificabile – afferma il consigliere – a meno che l’Amministrazione non voglia pedonalizzare anche la via La Farina!!! Per non parlare – prosegue esterrefatto l’esponente di FdI – della realizzazione delle basi per le piantumazioni su autentici blocchi di cemento o addirittura su delle tubazioni, con le immaginabili conseguenze che possono sorgere (sia nel pregiudicare lo sviluppo delle alberature sia per i possibili danneggiamenti delle condotte). In virtù quindi delle ennesime storture emerse nel progetto ForestaMe – conclude Gioveni – ho chiesto proprio stamane nella terza Commissione consiliare competente di convocare urgentemente il direttore generale Puccio e i tecnici responsabili sia per avere le necessarie spiegazioni, sia per adottare eventuali correttivi”.

