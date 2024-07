Messina: Siracusano, ok Cipess a 20mln per Zona Falcata, adesso potrà partire bonifica

“Oggi il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) – dando seguito ad un mio emendamento fatto approvare in Parlamento alla fine della scorsa legislatura – ha deliberato lo stanziamento dei 20 milioni di euro previsti da quella specifica norma di legge per la bonifica della Zona Falcata, individuando anche il soggetto attuatore che sarà l’Autorità di sistema portuale dello Stretto.

Un traguardo importante, che Messina attendeva da decenni, raggiunto dopo anni di duro lavoro parlamentare, di studio e di approfondimenti, di ripetute e positive interlocuzioni con il governo.

Finalmente si potra avviare la bonifica di uno dei quadranti più affascinanti della città, operazione propedeutica al suo futuro e definitivo risanamento, compresa la Real Cittadella e gli altri edifici storici.

L’obiettivo, in prospettiva, è quello di far tornare la Zona Falcata ad essere un punto di riferimento per i messinesi, valorizzando pienamente tutto il territorio che insiste nelle vicinanze del Porto per un rilancio turistico e commerciale di Messina.

Quello di oggi è un passo decisivo nella giusta direzione, adesso toccherà a ciascun attore in campo essere protagonista ed in grado di vincere le sfide che avremo di fronte”.

Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it