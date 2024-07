Palestina e diritto internazionale: incontro con Francesca Albanese e Triestino Mariniello

Si svolgerà il 10 luglio al salone delle Bandiere del Comune di Messina un incontro su quanto sta accadendo in Palestina e sul diritto internazionale con Francesca Albanese, Relatrice speciale dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967 nominata nel 2022 dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e Triestino Marinello, Rappresentante legale delle vittime di Gaza alla Corte Internazionale di Giustizia.

Il dialogo con il pubblico si svolgerà a partire dal libro J’accuse. Gli attacchi del 7 ottobre, Hamas, il terrorismo, Israele, l’apartheid in Palestina e la guerra, di Francesca Albanese, con Christian Elia (Fuoriscena 2023). Modera Lucia Intruglio, Coordinamento Messina-Palestina.

Francesca Albanese

Giurista e docente italiana specializzata in diritto internazionale e diritti umani, dal 2022 è la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati dal 1967. Già autrice di Palestinian Refugees in International Law, con Alex Takkenberg (Oxford University Press 2020), il 25 marzo 2024 ha presentato al Consiglio delle Nazioni Unite il rapporto Anatomia di un genocidio, un’analisi dettagliata sulla drammatica situazione dei diritti umani nella Striscia di Gaza. Nello stesso rapporto, viene evidenziata la violazione di 3 su 5 punti della Convenzione del 1948 da parte dell’offensiva israeliana, per cui, spiega la Albanese, vi sono “fondati motivi per ritenere che sia stata raggiunta la soglia del crimine di genocidio”.

Triestino Marinello

Prof. ordinario di diritto penale internazionale alla Liverpool John Moores University. Rappresentante legale delle vittime di Gaza alla Corte Internazionale di Giustizia, è stato consultato come esperto in giustizia penale internazionale e diritti umani da organizzazioni governative e non governative, tra cui il Parlamento europeo, la Commissione europea (TAIEX), la Corte europea dei diritti dell’uomo, il Parlamento italiano, la Camera dei Comuni del Regno Unito, il Ministero della Difesa italiano, il Ministero della Giustizia italiano, l’Osservatorio internazionale dei diritti umani e la International Federation for Human Rights.

Incontro promosso e organizzato dal Coordinamento Messina-Palestina

Partecipazione libera e gratuita

